شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يعزى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسى بدولة ليبيا الدكتور محمد المنفى، فى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت أجزاء واسعة من شمال شرق البلاد، سائلاً الله تعالى أن يتقبل شهداء الكارثة فى عليين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان أعرب، في برقيته، عن أسفه الشديد، لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة، مضيفا "أتقدم لكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب السوداني بصادق التعازي والمواساة"، داعياً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبى الشقيق الصبر والسلوان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز