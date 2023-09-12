شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقدم التعازي لدولة ليبيا في ضحايا الإعصار دانيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الحداد الذى تعيش فيه المغرب بسبب الزلزال المدمر الذى تعرضت له أول الأسبوع الجاري، أعربت المملكة المغربية، عن تضامنها الكامل مع دولة ليبيا على إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها بعض مناطق هذا البلد، وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن المملكة المغربية تعبر أيضا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما يزيد عن 2000 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة "دانيال" البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.