شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان وولي العهد السعودي أعربا خلال اللقاء عن عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.