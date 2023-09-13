شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 مواطنين من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: جواد الكزحة وشقيقه مجدي، وأحمد مؤمن أبو زيد من بلدة قباطية، والأسير المحرر شداد عبد الله العارضة شقيق الأسير محمود أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، من عرابة، ومحمود أحمد عريدي من قرية جلقموس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.