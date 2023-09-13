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مقتل جنديين سوريين وإصابة 6 آخرين فى ضربة جوية إسرائيلية على طرطوس

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القاهرة - سامية سيد - استشهد عسكريان وأصيب 6 آخرين جراء عدوان جوى إسرائيلى استهدف بعض النقاط فى محيط  طرطوس السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية.

 

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس”.

 

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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