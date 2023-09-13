شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى لرئيس مجلس العموم البريطانى: مستمرون فى الدفاع عن القدس والمقدسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى أن بلاده مستمرة فى الدفاع عن القدس والمقدسات.

جاء ذلك خلال مباحثات الصفدى اليوم /الأربعاء/ مع رئيس مجلس العموم البريطانى السير ليندسى هويل، فى إطار الزيارة الرسمية التى يجريها ويرافقه فيها النواب الدكتور غازى الذنيبات وخالد أبو حسان ودينا البشير والدكتور هايل عياش.



وخلال المباحثات التى حضرها السفير الأردنى فى لندن منار الدباس، أكد الصفدى متانة العلاقات الأردنية البريطانية واصفاً إياها بالاستراتيجية والتاريخية والتى دخلت مئويتها الثانية عام 2021.



وخلال لقاءاته التى شملت رئيس مجلس اللوردات جون ماكفول، ولجنة الأردن فى البرلمان البريطانى والمجموعة البريطانية للاتحاد البرلمانى ولجنة التنمية الدولية فى مجلس العموم، وضع الصفدى المسؤولين البريطانيين بصورة مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية والتى جاءت عبر مشروع وطنى كبير أراد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أن نفتتح به المئوية الثانية للدولة، مؤكداً عزم المملكة بتوجيه ملكى على المضى قُدما بهذه المسارات، بما يحقق أهداف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى صناعة القرار والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية.



وأشار الصفدى إلى التراجع الحاد والخطير فى دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته، تجاه اللاجئين والدول المستضيفة .



كما وضع الصفدى نظيره البريطانى بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والدور البناء الذى تقوم به المملكة بقيادة حكيمة من الملك عبدالله الثاني، كركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين.



وبين الصفدى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية وأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا بإيجاد حل شامل وعادل لها، وعلى رأس ذلك قيام الدولة الفلسطينية.



وأكد الصفدى أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية، مستمر فى حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، والتصدى لمحاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة المستهدفة تغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، وفرض التقسيم الزمانى والمكانى على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، مشددا على أهمية ضغط المجتمع الدولى بما فيه المملكة المتحدة على إسرائيل للتوقف الفورى عن إجراءاتها الأحادية التى تقوض جميع فرص السلام العادل والشامل فى المنطقة.



وزاد الصفدى أن المملكة تتطلع لتعزيز العلاقات الأردنية البريطانية وتمتينها، والبناء على إرث وفير من الشراكة والصداقة بين البلدين، على المستويات كافة، لافتاً إلى أن العلاقات البرلمانية بين الجانبين شهدت فعالية واضحة خلال السنتين الأخيرتين، عبر استضافة المملكة لعديد وفود برلمانية بريطانية.



وأقام رئيس مجلس العموم حفل استقبال رسمى على شرف الصفدى والوفد المرافق فى قصر ويستمنستر، بحضور عدد من اللوردات والنواب والمسؤولين البريطانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسى فى لندن، وتأتى الزيارة تلبية لدعوة من رئيس مجلس العموم، وتعد الأولى من نوعها فى تاريخ العلاقات البرلمانية بين البلدين.