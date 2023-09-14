شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وضبط 87 مهاجرًا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكمية من الأسلحة، و87 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجارى، من ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط رشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، و4 قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 55 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 117 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 87 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.