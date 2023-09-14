شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة 12 "الدولى للاتصال الحكومى 2023" بإكسبو الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، انطلقت قبل قليل فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بإكسبو الشارقة ،تحت شعار "موارد اليوم .. ثروات الغد"، والذى ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومين.

ويأتى المنتدى فى نسخته الـ 12 استكمالاً لمسيرته في الارتقاء بدور الاتصال الحكومى في الاستجابة لتحديات العصر، حيث يناقش تحديات استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، ويستشرف من خلال نخبة من ذوي الاختصاص ثروات المستقبل، وكيفية تحقيق الجاهزية للتعامل معها، ودور الاتصال في بناء الشراكات المحلية والدولية، وبناء الثقافات التنموية، في سلسلة من الجلسات والحوارات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، يشارك في تنظيمها شركاء ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية.

كما يشكِل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، منصة عالمية تثرى صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية، وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، التي يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثاً من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.