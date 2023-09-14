شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: إجمالي الضحايا جراء الفيضانات وصل إلى 7 آلاف والعدد قابل للزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي إنه تم توفير جميع الخدمات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المساعدة فى مواجهة تداعيات الفيضانات. وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: إجمالي الضحايا جراء الفيضانات وصل إلى 7 آلاف والعدد قابل للزيادة. وفى وقت سابق تحدث اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن العقبات والمصاعب والتحديات في الطرق المدمرة في درنة بعد أن ضربتها العاصفة دانيال، مشيرا إلى اختفاء الغطاء الترابي بعد أن ابتلعته مياه البحر.

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