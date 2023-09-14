شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد وواشنطن يبحثان إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها "المركزي العراقي" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البنك - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم التأكيد على استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى، فضلا عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينة بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها (اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي).

وثمّنت وزارة الخزانة الأمريكية جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها.