شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، مع نايجل هادلستون وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، واستعراض مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، والموقف الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية ورئيس الجانب العماني في المجموعة الاستشارية الإستراتيجية العمانية البريطانية، ومحسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، بحثا مع المسئول البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومناقشة أعمال المجموعة الاستشارية الاستراتيجية العمانية البريطانية.

ومن المتوقع أن يحضر نايجل هادلستون اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ65 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي سيعقد في صلالة غدا الخميس.