شكرا لقرائتكم خبر عن الملك تشارلز يعزى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، إزاء سقوط ضحايا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات الناجمة عنها.

وقال الملك تشارلز - في برقية التعزية، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - "نشعر أنا وزوجتي بحزن شديد بسبب التأثير المدمر والخسائر في الأرواح الناجمة عن العاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة.. نحن نشعر بالأسى لجميع من فقدوا أحباءهم، ونواصل الصلاة من أجل كل من تأثرت حياته ومصدر رزقه بسبب الفيضانات المروعة".

كما أعرب الملك تشارلز عن إعجابه الشديد بجميع المشاركين في جهود الإنقاذ في مثل هذه الظروف القاسية، مشيدا بشجاعتهم المتفانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) -إنه "لأمر صادم أن نرى حجم الخسائر والدمار الناجم عن الفيضانات في ليبيا"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعمل على تقديم مساعدات فورية إلى الشعب الليبي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات أولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه استرليني من أجل تلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين جراء الفيضانات الكارثية في مدينة (درنة) الليبية.