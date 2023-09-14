شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 30 من الميليشيات الإرهابية فى عملية عسكرية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 30 من المليشيات الإرهابية، فى عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالى فى ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الإعلام الصومالية قوله "إن هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وأشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.