شكرا لقرائتكم خبر عن هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.6 تضرب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد الأورومتوسطى لرصد الزلازل تعرض منطقة مراكش جنوب وسط المغرب صباح اليوم الخميس، لهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر والتى شعر بها السكان .

وذكر المرصد عبر موقعه الإليكتروني أن الهزة وقعت على الساعة 06.53 دقيقة بالتوقيت المحلى، وعلى عمق 10 كيلو مترات . وكان المصدر قد أعلن تعرض المغرب لأربع هزات ارتدادية أمس تراوحت قوتها ما بين 3 ، 3.5 درجات بمقياس ريختر في منطقة الحوز والتي تسببت فى سقوط صخور أدت إلى إصابة مصور بأحد القنوات الفضائية ، وطلب من السكان والطواقم الصحفية مغادرة المنطقة على الفور.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

وذكر بيان للوزارة، أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة فى إقليم الحوز، و980 حالة فى إقليم تارودانت، فى حين لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة فى باقى المدن والأقاليم المعنية.

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التى تضررت جراء الزلزال، معبئة فى الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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