شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس النواب الليبى: أعداد ضحايا الإعصار "دانيال" تجاوزت 7 آلاف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، عن أن عدد الضحايا جراء العاصفة دانيال تجاوز 7 آلاف، مشيرًا إلى استمرار فرق الإنقاذ فى استكمال عملها لإغاثة المتضررين جراء العاصفة، والتي ضربت البلاد منذ أيام وخلفت العديد من الضحايا.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن جلسة البرلمان اليوم ستبحث تشريعات لصرف التعويضات اللازمة للمنكوبين وتقديم المساعدات لهم، فضلًا عن مناقشة الأوضاع فى البلاد.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن انهيار السد في درنة تسبب في جرف العديد من الأحياء الرئيسية وسط المدينة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المتضررين ودعم المصابين وانتشال الجثامين في المدن المتضررة.

وتابع: "نعمل على وضع برنامج لإعادة الإعمار وإصلاح الطرق المتضررة من خلال ميزانية كبيرة"، موجهًا الشكر إلى مصر حكومة وشعبًا على الوقوف بجانب ليبيا في هذه المحنة.