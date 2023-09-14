مستشار الأمن القومى الأمريكى وولى عهد البحرين يجتمعان فى البيت الأبيض

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان مع ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فى البيت الأبيض لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمى للبيت الأبيض، أكد سوليفان التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن البحرين وشكر ولى العهد على شراكة البحرين الثابتة، بما فى ذلك استضافة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.

ورحب الجانبان بالتوقيع على "اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار" بين البلدين، وهي إطار جديد تاريخي لتعزيز التعاون عبر مجموعة من المجالات من الدفاع والاستخبارات إلى التكنولوجيا المتقدمة والتجارة والاستثمار.

وستكون هذه الاتفاقية بمثابة حجر الزاوية لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والبحرين، وهو يتماشى مع رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا يتم تشكيلها من خلال التكامل الأمني والاقتصادي بين الحلفاء والشركاء.

وتعهد سوليفان وولى عهد البحرين بالبقاء على اتصال منتظم فى الأسابيع والأشهر المقبلة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

كما شارك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وفريقه في حوار تكنولوجي ثنائي مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض لاستكشاف سبل تعميق التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعى.

