شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على وقف إطلاق النار فى مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المساعى التى بذلها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا جنوبى لبنان بدءًا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

وأجرى الرئيس برى اتصالات مكثفة على مدار اليوم مع كافة الأطراف لوقف الاشتباكات المستمرة على مدار 8 أيام فى المخيم؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص فضلا عن نزوح الآلاف من سكان المخيم.