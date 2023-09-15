شكرا لقرائتكم خبر عن أوتشا: 30 ألف نازح من المناطق المتضررة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا من جميع أنحاء المناطق المتضررة في ليبيا، وخصوصا في درنة.

وأوضح المكتب أن عمليات الإنقاذ مستمرة، لا سيما في درنة حيث لا تزال إمكانية الوصول تمثل تحديًا كبيرًا بسبب تضرر البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والمباني والطرق والاتصالات والرعاية الصحية.

ودعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى حشد وتنسيق الدعم الدولي استجابة لطلب الليبيين في الحصول على المساعدة الإنسانية.

وخصص منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث 10 ملايين دولار أمريكي من صندوق الطوارئ لدعم المتضررين من الفيضانات.

المطالبة بإخلاء درنه

أعلنت الحكومة الليبية، أنه على جميع السكان إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000.