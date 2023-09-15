شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب "إقليم الحوز" في المغرب والأقاليم المجاورة له إلى 2946 وفاة، و5674 مصابًا.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن جهود فرق الإنقاذ مواصلة في البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في المناطق المتضررة، ومحاولة إنقاذ ناجين محتملين، والتكفل بالجرحى، فضلًا عن مواصلة فتح الطرق المتضررة من الزلزال.

تضاؤل آمال العثور على ناجين

تضاءلت آمال العثور على ناجين لأسباب، من بينها كثرة منازل الطوب اللبن التقليدية المنتشرة في منطقة الأطلس الكبير، لأنها بعد انهيارها تتحول إلى أكوام تراب لا تترك منافذ لتسلل الهواء.

ويعاني كثير من سكان القرى انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال، وقالوا إنهم اضطروا لإنقاذ أحبائهم وانتشال الجثامين المدفونة تحت أنقاض منازلهم المدمرة دون أي مساعدة.