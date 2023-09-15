شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.6 ريختر.. هزة ارتدادية تضرب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، عن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في المنطقة بين مراكش وتارودانت ، مما دفع الأهالي للخروج للشوارع.

وأفاد مرصد الزلازل، بأن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 82 كم من مدينة مراكش .

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين من زلزال منطقة الحوز؛ حيث تستخدم السلطات المغربية طائرات مروحية ومُسَيرات وأعدادًا كبيرة من عناصر الجيش لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإسعاف، وتقديم الإمدادات الأساسية في مناطق جبلية منكوبة بأقاليم: (الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ووارزازات).