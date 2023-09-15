شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تسلم 28 طنًا من الإمدادات الطبية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قادة العالم إلى العمل على إحراز تقدم فى مجال الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، ووضع توفير الصحة للجميع فى مقدمة جدول الأعمال السياسى، وتطبيق الدروس المستفادة من وباء كوفيد 19، وتنشيط العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وإعادتها إلى المسار الصحيح.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، فى جنيف قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة فى الدورة الحالية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى يتخللها الأسبوع القادم ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى تتعلق بالصحة، حيث يتناول أحدها التأهب والاستجابة للأوبئة، ويصدر عنه إعلان سياسى لتعزيز حوكمة وتمويل الأمن الصحى العالمي، وهو الإعلان الذى يدعم المفاوضات الجارية لصياغة صك دولى بذلك.

كما يعقد اجتماعا حول التغطية الصحية الشاملة الذى التزمت به دول العالم ضمن أهداف التنمية المستدامة، فيما يركز الاجتماع الثالث على مكافحة السل.

وأشار أدهانوم إلى أن الوباء والصراعات عكست التقدم المحرز فى مجال مكافحة السل، داعيًا إلى وضع أهداف محددة للعمل خلال السنوات الخمس القادمة وهى وصول أدوات الوقاية والتشخيص والعلاج من السل إلى 90% من الناس، واستخدام الأدوات الطبية الجديدة التى أوصت بها المنظمة، وتبنى حزم اجتماعية لمرضى السل، والترخيص باستخدام اللقاح الجديد ضد السل، وزيادة الاستثمار فى البحوث والابتكارات العلمية، ومكافحة أسباب الإصابة بالسل كسوء التغذية والسكرى والإيدز واستهلاك التبغ والكحول.

ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية بإعلان قمة مجموعة العشرين، الذى تضمن عددًا من القضايا الصحية، مجددًا الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة واتباع نهج صحة واحدة تشمل الإنسان وكوكب الأرض، وأهمية الطب التقليدى، ومبادرة الصحة الرقمية، ودعم إستراتيجية الاستجابة للطوارئ الصحية .

وحول الفيضانات فى ليبيا، أكد أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية، وقد أطلقت المنظمة 2 مليون دولار أمريكى من صندوقها للطوارئ لدعم الاستجابة، ونشر الفرق الطبية فى المناطق المنكوبة.

وأعلن الدكتور أدهانوم عن وصول شحنة إمدادات طبية إلى ليبيا تشمل 28 طنًا متريًا الجمعة من مستلزمات الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية والأدوية وإمدادات الطوارئ الطبية.

وحول زلزال المغرب قال إن أعداد الضحايا تستمر فى الزيادة، والحكومة المغربية تدير عمليات الإغاثة والاستجابة هناك، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لرفع مستوى الاستجابة وتقديم المساعدات الطبية إذا لزم الأمر.