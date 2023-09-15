شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: الجميع مطالبون بإنهاء الفساد وإعادة الأموال المنهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بزيارة مقر البنك الوطني الزراعي، وتحدث مع المسؤولين في البنك عن وجود جملة من التجاوزات في معاملات هذه المؤسسة، وأكد أن البنوك لا بد أن تتعامل في إطار الشفافية وفي نطاق يحفظ حقوق الجميع، وأنه سوف تتم ملاحقة المتجاوزين قضائيا، وشدد على أن الجميع مطالبون بإنهاء الفساد في البلاد وإعادة الأموال المنهوبة، وأنه سيتتبع بشكل شخصي كل من استولى على المال العام لاستعادته إلى الشعب التونسي.

وقال الرئيس التونسي -بحسب فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية مساء اليوم- إنه أعد ملفا يتعلق بجملة من التجاوزات الخاصة بالبنك الزراعي، واستعرض عددا من الأمثلة على ذلك، معتبرا أن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام.

وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا البنك يتمثل في دعم قطاع الزراعة وصغار الفلاحين غير أن الأموال تم إقراضها لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.

وأوضح أن هذه التجاوزات لا يمكن أن تستمر، وكان من المفترض أن توجه القروض إلى صغار الفلاحين والمزارعين بفوائد غير كبيرة، وقال إن تونس تخوض حربا ضد الفساد، مطالبا كل المواطنين الشرفاء أن يقفوا صفا واحدا لتطهير الإدارة والبلاد.