السعودية تدعو وفداً حوثياً لزيارة الرياض وإجراء محادثات لوقف النار

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية السعودية، إن المملكة دعت وفداً من صنعاء لزيارة السعودية لاستكمال المفاوضات نحو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.

وأضافت الخارجية في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، "استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الدعوة تأتي امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 ، واستكمالاً للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة سلطنة عُمان، في صنعاء، خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023 .