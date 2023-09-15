الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان على موقع المنظمة: "سيكون الإجراء الاستثنائي المخطط له من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موجهًا نحو تقديم مساعدة غذائية شهرية لمائة ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات لمدة ثلاثة أشهر".

أمس, 22:11 GMT

وأكد البيان أن ممثلي المنظمة يعملون عن كثب مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة.

وفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.

وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.