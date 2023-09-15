شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يتبرع بمبلغ مليار درهم لصندوق مواجهة آثار الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس التبرع بمليار درهم مغربي (105.2 مليون دولار )، من ماله الخاص، لصالح صندوق مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب المغرب مساء يوم الجمعة الماضي بقوة 7 درجات بمقياس ريختير، وخلف خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وسيتم إيداع هذا المبلغ في الحساب الخاص الذي تم إنشاؤه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري؛ بهدف جمع مبادرات التضامن في مواجهة كارثة الزلزال العنيف.

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