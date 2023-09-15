شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. "الدعم السريع" تهدد بتشكيل سلطة حاكمة عاصمتها الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو أمس الخميس، بتشكيل سلطة حاكمة في مناطق سيطرة قواته إذا شكّل خصومه في الجيش حكومة.

وقال دقلو: "في حال استمر هذا الوضع أو شكّل الجيش حكومة، سنشرع فورًا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة والممتدة، تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بوجود عاصمة بديلة".

وأضاف دقلو أن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان "يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد".

وكان مسؤول كبير في مجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال الشهر الماضي إن هناك حاجة إلى حكومة انتقالية.

السيطرة على المناطق السكنية

بينما تنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية بجميع أنحاء الخرطوم وفي بحري وأم درمان المجاورتين، يستخدم الجيش ميزة المدفعية الثقيلة والغارات الجوية لصدها، ما أسقط مئات الضحايا من المدنيين.

بدأ الجيش وقوات الدعم السريع القتال في 15 أبريل الماضي، بعد تصاعد التوتر بشأن دمج قواتهما في إطار انتقال جديد نحو الديمقراطية، وبينما أطلقت عدة دول جهود وساطة، لم ينجح أي منها في وقف القتال.