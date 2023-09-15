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اليمن ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام والاستقرار فى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وسلطنة عمان، والمساعى الأممية والدولية الهادفة لدفع الجماعة الحوثية نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى.

وجددت الحكومة -في بيان أرودته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، التأكيد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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