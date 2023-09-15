شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام والاستقرار فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الحكومة اليمنية بجهود السعودية وسلطنة عمان، والمساعى الأممية والدولية الهادفة لدفع الجماعة الحوثية نحو التعامل الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمنى.

وجددت الحكومة -في بيان أرودته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، التأكيد على استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

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