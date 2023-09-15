وزير الحج والعمرة السعودي لـ"الخليج 365": المملكة استقبلت نحو 28 ألف معتمر روسي العام الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الربيعة في مقابلة مع وكالة "الخليج 365"، خلال زيارة رسمية للأردن، إن "المملكة العربية السعودية، استقبلت أكثر من 28 ألف معتمر روسي، عبر منافذها الجوية والبرية، في العام المنصرم، وتقدم لهم جميع التسهيلات منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم".

وأضاف الربيعة: "نتطلع لاستقبال المزيد من إخواننا وأخواتنا من روسيا، لزيارة الحرمين الشريفين وأداء العمرة والزيارة، خلال هذا العام، إن شاء الله".

وتابع: "تحرص القطاعات المعنية بتنظيم الحج والزيارة على التواصل مع السلطات الروسية، بشكل مستمر لتسهيل مهمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء مناسكهم وفق خطط وزارة الحج والعمرة".

7 سبتمبر, 12:10 GMT

وأشار الربيعة إلى أن "المملكة العربية السعودية، أطلقت حزمة من المبادرات، التي تهدف إلى تيسير قدوم المسلمين من روسيا، ومن بقاع العالم، إلى مكة والمدينة وزيارة الحرمين الشريفين وبقية مدن المملكة".

وأوضح، قائلًا: "من بين التسهيلات إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة، من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإطلاق تأشيرة "الترانزيت"، لمدة أربعة أيام، وإتاحة أداء مناسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، وتمكينهم من التنقل بكل أريحية داخل أرجاء المملكة للتعرف على التنوع الثقافي الفريد".

وأردف، بالقول: "كما تم في الوقت ذاته إطلاق منصة "نسك"، التي تقدم أكثر من 120 خدمة متنوعة بتسع لغات لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء التجربة الروحانية للحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقًا لمستهدفات رؤية "السعودية 2030".

وفي السياق ذاته، قال الربيعة: "كما تسهِم الإدارات الدينية في المناطق الروسية، بتنفيذ برنامج تعليمي توعوي عن مناسك الحج والعمرة وتزويد الحجاج بالإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان تأدية فريضتهم بكل يسر وسلامة".

وفي سياق متصل، أضاف الربيعة، قائلا: "انطلاقا من حرصنا على ضيوف الرحمن القادمين من روسيا، أطلقت وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها التوعوية مبادرة توعوية نوعية بأكثر من 14 لغة، منها الروسية"، مبينًا أن "المبادرة التوعوية هي عبارة عن كتيبات توعوية ورقية يمكن تحميلها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني".

وأردف، قائلا: "نواصل في وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع كافة شركائنا في المنظومة خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل زيارة المشاعر المقدسة لكل المسلمين من جميع أنحاء العالم".

وحول أهمية التعاون بين روسيا والسعودية، في هذا المجال، أكد الربيعة أن "الإسلام هو أحد الديانات المعترف بها في روسيا، بموجب القانون الروسي، وهو معترف به من قبل القادة والسياسيين الروس، ويشكل الإسلام جزءًا مهمًا من التراث التاريخي الروسي".

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسلمين في روسيا، لعام 2023، يقدر بنحو 28 مليون مسلم، وذلك بزيادة نحو 3 ملايين عن عام 2018، الذي قدر فيه عدد المسلمين بنحو 25 مليون مسلم، وهو ما يشكل نسية 20% من إجمالي عدد سكان روسيا.