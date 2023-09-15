استطلاع رأي: الفلسطينيون يريدون التخلي عن اتفاق "أوسلو"

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وبيَّن الاستطلاع أن "ما يزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني، يعتبر أن إسرائيل لا تقوم بتطبيق اتفاق "أوسلو" كل أو معظم الوقت، وأن هناك ارتفاعا في الرأي لمؤيدي حل الدولتين بين الفلسطينيين، بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، لتصل نسبة التأييد لحوالي الثلث، رغم أن غالبية هؤلاء يعتقدون بأن هذا الحل لم يعد عمليا نتيجة للتوسع الاستيطاني".
13 سبتمبر, 17:18 GMT
ولفتت نتائج استطلاع الرأي إلى أن "معارضة سكان قطاع غزة للتخلي عن اتفاق "أوسلو" أعلى بكثير من معارضة سكان الضفة الغربية"، وذلك بالتوازي مع ترجيح 46 % ممن أجري عليهم الاستطلاع أن "السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة الفلسطينية العمل باتفاق "أوسلو" هو انهيار السلطة وربما عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".
وأفادت مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة "رأس السنة العبرية".