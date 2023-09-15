شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعتزم الدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس، بحثا فيه عددًا من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع فى ليبيا.

جهود دول جوار السودان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن شكري استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التى جرى طرحها على قادة دول الجوار.

وأعرب بلينكن عن تقدير بلاده للدور المهم الذى تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته من مأساة إنسانية، إذ استعرض شكري جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.