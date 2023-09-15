شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من الطلاب يرفعون دعوى قضائية بالكويت ضد قرار جامعتهم إلغاء اختلاط الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قررت وزارة التعليم العالي في الكويت إلغاء الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت، أعلنت جمعية طلبة كلية الحقوق نيتها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين من تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.

ووفق صحيفة "القبس" كان العديد من طلبة الجامعة المتضررين قد أبدوا اعتراضهم بسبب الربكة التي أحدثها إلغاء تسجيلهم في الشعب الدراسية، وتوالت الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.

ونفذت قائمة «المتحدون» وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة الجامعية صباح أمس (الخميس)، اعتراضاً على تنفيذ القرار.

وأصدرت جمعيات طلابية بيانات طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار، لأنه يربك عملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.

وكانت الجامعة قد بدأت بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءاً من كلية الحقوق، حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءاً من اليوم (الجمعة) تمهيداً لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا قد استكملوا جداولهم الدراسية.

نيابياً، قال النائب شعيب شعبان: «إن قرار وزير التربية إلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد وضرر بالغ للطلبة، وينم عن عشوائية وعدم دراية، على الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه كان الأجدر بالوزير أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في كل المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها.