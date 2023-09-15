شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتزم تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى المغرب وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى كل من المغرب وليبيا، وذلك فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة المغربية والفيضانات العارمة التى نتجت عن الأمطار الغزيرة التى هطلت على شرق ليبيا.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا - فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، إن المساعدات التي سيتم تقديمها إلى المغرب تقدر بقيمة 3 ملايين دولار، مضيفة أنه سيتم توفير المأوى والغذاء من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وخلف الزلزال الذى ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر الجارى أكثر من 2900 قتيل، وبات الكثير من الناجين بلا مأوى وفي حاجة ماسة إلى الدعم.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة اليابانية توفير خيم وأغطية وإمدادات طارئة أخرى إلى ليبيا عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأكدت كاميكاوا أن الحكومة اليابانية ستقف إلى جانب شعبي المغرب وليبيا، معربة عن استعداد بلادها لتقديم المزيد من الدعم.