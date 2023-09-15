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الجيش الصومالي يقضي على 7 قيادات من "الشباب" الإرهابية وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل سبعة قيادات من مليشيات (الشباب) "الخوارج" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في عملية عسكرية بإقليم غلغدود، وسط البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية المخططة التي نفذتها قوات الجيش الصومالي جرت في منطقة تقع قرب "رون نرغود" بمحافظة شبيلى الوسطى بالتعاون مع المقاومة الشعبية والأصدقاء الدوليين .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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