"الخليج 365" تكشف عن اللحظات الأولى لبدء الفيضانات المدمرة في ليبيا.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحصلت وكالة "الخليج 365" على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات المثبتة على مدخل إحدى البيوت، حيث أظهرت اللقطات لحظة بدء الفيضانات في ليبيا.

وأسفرت العاصفة "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.

وأعلنت السلطات الليبية، الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.