شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع طلب المغرب مساعدات في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، عن توقعاته بأن تطلب المغرب مساعدات "اليوم أو غدًا" في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وقال جريفيث، للصحفيين في جنيف: "نحن نأمل، لكننا نتوقع من مناقشاتنا مع السلطات المغربية صدور طلب المساعدة اليوم أو غدًا".

وأضاف المسؤول الأممي :" نحن، مثل الآخرين، مستعدون لتلقي طلب المساعدة.. مستعدون للعمل، ومستعدون لتقديم الدعم بعد التنسيق".

300 ألف متضرر

تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في مراكش وجبال الأطلس العالية بأكثر من 300 ألف شخص، وقال منسق المنظمة للإغاثة إن المرحلة التالية هي تقديم المساعدات للناجين في شكل مأوى وغذاء وإمدادات طبية.

وتتعرض الحكومة المغربية لضغوط متزايدة لقبول المزيد من المساعدات الدولية.

وبلغ عدد القتلى 2946 شخصا. وأصيب نحو 5674 شخصا آخرين.