شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتزم إطلاق منصة استجابة رقمية جديدة لدعم الدول المنكوبة من الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الإمارات، اليوم /الجمعة/، اعتزامها إطلاق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، لتتمكن من استخدامها فى إبلاغ المجتمع الدولى عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا الإعلان جاء أمام المناقشة المفتوحة التى عقدها مجلس الأمن الدولى بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص فى المجال الإنساني".



وأضافت الوكالة أن المنصة ستعمل على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث؛ للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، ما يساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة.



وستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.



بدورها.. قالت المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكى نسيبة: "نواجه اليوم أزمة فى منظومة العمل الإغاثى والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة".



وأضافت: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولى فى أعقاب الكوارث الطبيعية.. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".