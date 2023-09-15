شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى بتعز يسقط طائرة مسيرة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت دفاعات الجيش اليمنى بمحافظة تعز، اليوم /الجمعة/، طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية غرب المدينة. وأوضح مصدر بمحور تعز العسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش فى جبهة مقبنة بالريف الغربى للمدينة.

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