بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ممكن لكنه ‏غير مضمون

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك: "على الرغم من أنني أرى أن هذا ممكن جدا، إلا أن هذا الأمر، في كل الأحوال، غير مضمون".
وأضاف أن
"التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن ينطوي على بعض التنازلات للفلسطينيين من قبل إسرائيل، وقد "يجعل المنطقة "حرفيا" أفضل".
كما شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن "حدوث تطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون حدثا تحوليا في الشرق الأوسط".
وأضافت: "في هذه الذكرى، نجدد التزامنا بهدف توسيع وتعميق فرص التكامل التي تمثلها الاتفاقيات، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا، وتعمل الشراكات اللاحقة، مثل منتدى النقب، وشراكة "I2U2" بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وأمريكا، على تعزيز القدرات المشتركة، وتعزيز التعاون اللازم لمواجهة التحديات والفرص الملحة اليوم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد يوم الأربعاء الماضي، أن السلام مع السعودية سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
27 أغسطس, 05:35 GMT