متطوع لجمع المساعدات يصف لـ"الخليج 365" حالة التضامن الواسعة من جميع مدن المغرب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويقول في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن "الأهالي في منطقة تقع على طريق أمزميز، التابعة لجهة مراكش، يقومون بجمع المساعدات الغذائية والمعيشية، وبناء الخيام، وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي في المناطق المتضررة".

وتابع مشيرا إلى أن

"السيارات تقوم بنقل المساعدات من منطقة التجميع، إلى المناطق الواقعة في قلب جبال الأطلس، وأن المتبرعين يأتون من جميع المدن المغربية، ومنهم من يقود لمسافات بعيدة".

وأضاف "أنه ورفاقه يبيتون في ذلك المكان، حيث يأتي المحسنون للتبرع بمساعدات مختلفة، مثل الملابس والمواد الغذائية، من أجل إيصالها إلى المحتاجين الذين لم تصلهم مساعدات".

وأشاد المواطن المغربي بـ"السرور الذي يشعر به المتبرعون حين يرون تلك المساعدات المتراصة أمامهم، والتي تعبر عن تضامن كبير من المغاربة تجاه بعضهم"، وفق قوله.

وتعمل السلطات المغربية على قدم وساق لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، وتلبية احتياجات المئات من الأشخاص المتضررين، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش العديد منهم في الهواء الطلق أو في خيم تم تجهيزها.

أمس, 13:30 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.

وأعلنت الدولة المغربية منح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"، فيما قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.