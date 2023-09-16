شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الليبي يتوعد المسؤولين عن كارثة سد درنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا.

وقال إنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".

كارثة فيضانات ليبيا

ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".

وقال الصديق الصور إن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين.

ضحايا فيضانات ليبيا

وأضاف: وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".

وأكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحا أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.