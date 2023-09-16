شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نثق كل الثقة بجهود المملكة وندعمها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏رحب الدكتور عبد الله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمساعي الأممية والتي تأتي امتداداً للمبادرة السعودية للسلام التي أعلنت في مارس 2021م.

وأضاف في تغريدة له نشرها على منصة "إكس": نثق كل الثقة بتلك الجهود وندعمها كل الدعم.

جهود السعودية لدعم الشعب اليمني

وقال: ونعلم تماما إدراك أشقائنا الكامل في المملكة لطبيعة الميليشيات الحوثية ورؤيتها الحقيقية للصراع وللمنطقة.

وبين أن السلام العادل لن يكون إلا في مصلحة الدولة، وفي طريق استعادتها وأمنها واستقرارها.

وعلق: نتطلع جميعا للسلام فقد آن أوانه، وأصبح ضرورة قطعية للشعب اليمني الكريم.

ثقة الشرعية والشعب اليمني بمواقف المملكة

وفي تصريحات له سابقة أكد مجلس القيادة الرئاسي على ثقة الشرعية والشعب اليمني بمواقف المملكة التي لن تكون إلا في صالح البلاد وأهلها في مختلف المراحل.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي د. عبد الله العليمي، خلال لقائه، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية على إحلال السلام الدائم والشامل وفقًا للمرجعيات الأساسية.