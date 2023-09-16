شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مغربية تقاضى قناة فرنسية استغلت صور أطفالها فى حفل لمساعدة متضررى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصدر بأن عائلة مغربية بدأت إجراءات مقاضاة قناة فرنسية استغلت صورا قديمة لأطفالها في حفل خيري لمساعدة متضرري الزلزال.

وقال المصدر إن العائلة المغربية ستقاضي القناة بعد عرضها صور قديمة لأبنائها خلال بث مباشر لحفل خصصته لجمع التبرعات الخيرية لصالح متضرري زلزال الحوز الذي ضرب المملكة مساء الجمعة الماضي.

وأوضح المصدر أن القناة الفرنسية أدرجت خلال الحفل صورا قديمة تعود لأطفال مغاربة ينحدرون من واحة أمقضي بإقليم كلميم، تم التقاطها سنة 2008 ولا علاقة لها بفاجعة الحوز. وقال "تم استعمال تلك الصور في غير سياقها".

ونظمت قناة "إم 6" الفرنسية الأربعاء الماضي، بالشراكة مع الصليب الأحمر الفرنسي، حفلا خيريا لفائدة الهلال الأحمر المغربي بباريس، بحضور العديد من الفنانين الفرنسيين، وذلك بهدف جمع التبرعات لدعم السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف خسائر جسيمة.

وشارك في الحفل، الذي أقيم في ساحة "دوم دو باريس" وخصصت عائداته لمساعدة ضحايا الزلزال، الفنانون باتريك برويل، وكلاوديو كابيو، وتينا أرينا، وفوضيل، وهوشي، وإم بوكورا، ويكير، وإليسا توفاتي، وناتاشا سانت بيير، وإيف دوتيل، ولا تروب دي موليير، بالإضافة إلى فنانين آخرين.