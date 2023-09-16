شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الجزائر.. الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق فى ولاية جيجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت حرائق الجزائر مجددا بعد شهور على مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد، وتدخلت فرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في الجزائر، قبل قليل، مدعومة بفرق المركز المتقدم بالطاهير لإخماد حريق أحراش وقصب بالطريق الوطني 43 واد منشة في ولاية جيجل.

وحسب بيان الحماية المدنية، تمكنت الفرق المتدخلة تمكنت من حصر وإخماد الحريق، بدون تسجيل أية خسائر بشرية.

كما مكن التدخل من منع انتشاره إلى دواجن و مخزن للأعلاف.