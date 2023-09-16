رئيس "الهيئة العليا للانتخابات" التونسية يؤكد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بوعسكر أن "الحديث عن هذه الانتخابات، في الوقت الحالي مبكر جدا، حيث أن الهيئة أصدرت جداول انتخابات الرئاسة، للسنوات 2014 و2019 قبل ستة إلى ثمانية أشهر من تاريخها، في حين أنه في الوقت الحالي، يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة، أكثر من سنة كاملة"، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".

وأضاف بوعسكر أن "مقترح الهيئة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لا يزال قائما، خاصةً في ضوء إمكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين، قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري".

أمس, 07:19 GMT

وأكد بوعسكر أن "انتخاب المجالس المحلية تعتبر أولوية مطلقة"، مشيرًا إلى احتمال تأجيل الانتخابات البلدية، إلى عام 2025، نظرا للضغط الحاصل على الجداول الانتخابية، نتيجة تنظيم انتخابات المجالس المحلية، في ديسمبر 2023، والانتخابات الرئاسية، في خريف 2024، وبناءً على تقديره، فإن إضافة استحقاق انتخابي ثالث سيكون أمرًا صعبًا، بحسي قوله.

10 سبتمبر, 18:31 GMT

وأضاف المنصري أنه "في ضوء القانون الانتخابي الساري المفعول، فإن الحديث عن الانتخابات الرئاسية، في عام 2024، مبكر، وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أهمية اختيار المسؤولين في الدولة بناءً على شعورهم بالمسؤولية، حيث أشار إلى أن الكفاءة وحدها لا يمكن أن تكون معيارًا للاختيار إذا لم تترافق مع النزاهة، بحسب قوله.

كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق، منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة"، بحسب قوله.