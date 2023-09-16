تركيا تدمر 31 هدفا لحزب العمال الكردستاني بضربات جوية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الدفاع التركية، في بيان: "تنفيذ ضربات جوية على منطقة غارا شمالي العراق، يومي 13 و15 أيلول/سبتمبر الجاري، للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية".

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير 31 هدفا بينها مخابئ وملاجئ ومستودعات يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكردستاني)"، بحسب قولها.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد شخصين يُعتقد أنهما من كبار قادة حزب العمال الكردستاني، الذي تضعه أنقرة على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، خلال عملية أمنية شمالي العراق.

10 أغسطس, 08:01 GMT

وفي آذار/ مارس الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العراق، إلى تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، حيث يتخذ الحزب من شمال العراق، ملاذًا له وتعتبره أنقرة "إرهابيًا".

وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترًا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملف المياه وحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وقد أطلقت تركيا، أخيرًا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكًا للسيادة العراقية.