شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: ضبط 43 متسللا خلال مداهمة لمخيمات النازحين بمنطقة البقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني، القبض على 43 سوريا في مداهمات لمخيمات النازحين بمنطقة البقاع المتاخمة للحدود اللبنانية السورية.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، داهمت عددا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وألقت القبض على 43 سوريا، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.