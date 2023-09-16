شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصاد" الجزائر تحذر: موجة حر بدرجات حرارة قياسية ببعض الولايات وأمطار رعدية غزيرة مرتقبة بولايات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، إنه من المرتقب أن تشهد عدة ولايات، هطول أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفقة بحبات البرد،. وفق "الإذاعة الجزائرية".

وتشمل هذه الولايات، التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، كلا من سوق أهراس، تيبازة، بني عباس. بالإضافة إلى أم البواقي، تبسة، قالمة، تندوف، تلمسان، قسنطينة، البيض، النعامة، البليدة وبشار، حيث تقدر كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم.

أما ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي وسوق أهراس، فتتراوح كميات الأمطار الرعدية المصحوبة بهبوب رياح ما بين 20 و40 ملم .

ومن جهة اتخرى ، وفق تحذير لـ" مصالح الدرك"، ستشهد بعض الولايات موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 39 و41 درجة محليا. طيلة نهار اليوم السبت وقد تتعدى 43 درجة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة،عنابة والطارف.