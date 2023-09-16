شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته ‏للدفاع المدني.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ‏ميغيل في تصريح، وفق وكالة الأنباء الليبية، اليوم، أنه سيتم من خلال هذه الآلية تقديم ‏المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.

وأشار إلى أن التركيز في هذا الوقت منصب على عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال ‏الجثث، وتقديم المساعدات للمتضررين، وأن حجم الكارثة في مدينة درنة كبير جدًا.

وزير الصحة الليبي

وأكد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبد الجليل وفاة 3166 شخصا حتى مساء الجمعة.

ويأتي هذا جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخص مدينة درنة.