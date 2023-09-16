شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يرأس وفد بلاده لأعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية التونسية أن نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، سيترأس وفد البلاد المشارك فى أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر 2023.

وقالت الخارجية - فى بيان اليوم - إن الوزير سيقوم بإلقاء بيان تونس بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن تونس ستؤكد خلال مشاركتها فى الدورة على سبل تدعيم جهود تعافى الاقتصاد الوطنى والتباحث بشأن مسائل تمويل التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة والتعاطى مع أزمتى الغذاء والطاقة والمعالجة الجماعيّة للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية والحد من تأثيرات تغيّر المناخ، إلى جانب تأكيد ثوابت الدبلوماسيّة التونسيّة القائمة خاصّة على الانحياز للشرعيّة الدوليّة ونصرة القضايا العادلة وفى مقدّمتها القضيّة الفلسطينية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وفضّ النزاعات بالطرق السلميّة.

وقالت الخارجية إن الوزير سيمثّل البلاد فى مختلف الفعاليات رفيعة المستوى المدرجة على جدول أعمال الدورة، من أبرزها قمّة أهداف التنمية المستدامة، وقمّة الطموح المناخي، والاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية، والاجتماع الوزارى التحضيرى لقمّة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول التغطية الصحيّة الشاملة، وسيحمل الوزير صوت إفريقيا خلال هذه التظاهرات من منطلق رئاسة تونس للمجموعة الإفريقيّة بنيويورك خلال الشهر الحالي.

وأضافت الخارجية أنه سيكون للوزير مشاركات خاصّةً فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجيّة العرب، والاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع لجنة تنسيق المساعدة المخصّصة للشعب الفلسطيني، والاجتماع الوزارى حول تعزيز التعاون الإفريقى فى مجال مكافحة الإرهاب، واجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أنه ستكون له عدّة لقاءات ثنائيّة مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات التعاون البينى وبحث فرص تنويع شراكات تونس الخارجيّة، فضلا عن الالتقاء بعدد من المسئولين الأمميّين والمسئولين الأول لعدد من المنظمات الدوليّة والإقليميّة، لمزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين تونس ومختلف هذه المنظمات.