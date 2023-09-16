قصف مواقع حماس في غزة.. هل تمهد إسرائيل لمواجهة جديدة مع فصائل المقاومة؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وشن الطيران الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارة جوية استهدفت موقعا لحماس قرب معبر كارني المغلق بشكل دائم شرق مدينة غزة.
وقال مصدر أمني في غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة ودمار في الموقع.
11 سبتمبر, 16:54 GMT
احتمالات المواجهة
اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية، شرحبيل الغريب، أن القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة يأتي في ظل الانزعاج الإسرائيلي من استئناف الحراك الشعبي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الغريب إن القصف الإسرائيلي يمكن أن يكون محاولة استدراج الفصائل في قطاع غزة لمواجهة محدودة مضبوطة الإيقاع خلال الأيام القادمة، تزامنا مع الأعياد الإسرائيلية للفت الأنظار ولفت البوصلة عن احتمالية حدوث عمليات في الضفة الغربية.
2 سبتمبر, 14:12 GMT
ويعتقد الغريب أن الأمور لا تزال ضبابية حتى اللحظة، في ظل الصمت الفصائلي، حيث تبقى الكلمة مرهونة للميدان، فيما قد يصل الأمر إلى واحد من الاحتمالين؛ الأول أن يكون هناك رد للفصائل وإطلاق صواريخ محدودة المدى، والاحتمال الآخر أن تبتلع الفصائل هذه الضربة وتفوت الفرصة على احتمالات وسيناريوهات جر القطاع إلى مواجهة عسكرية يريدها نتنياهو في ظل الأزمة الداخلية غير المسبوقة التي يعيشها.
تصعيد تحت السيطرة
14 سبتمبر, 10:56 GMT
وفيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية، أكد أنها متعددة لما يحدث على حدود قطاع غزة، لكنه استبعد الدخول في حرب جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.
عمليات اغتيال
وعن إمكانية رد حركة حماس أو المقاومة على القصف الإسرائيلي، قال إن المقاومة وحركة حماس تحديدًا لن يقدم على هذه المواجهة إلا في حال قامت إسرائيل بعملية اغتيال، أما قصف مواقع فارغة لن تدفع إلى حرب جديدة.
أمس, 08:30 GMT
وشملت الرسائل، التي نقلتها دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين، على تحذير واضح بأن "إسرائيل سترد بقوة شديدة في حال إطلاق صواريخ، دون استبعاد شن عملية عسكرية".
تصاعد التهديدات
ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.